Boom turisti per cimitero de 'Il buono, il brutto e il cattivo'

Appassionati cinefili provenienti non solo da diverse parti della Spagna, ma anche da altri Paesi, Stati Uniti inclusi. È composto così il pubblico internazionale che si può trovare dalle parti di Santo Domingo de Silos, paesino della provincia iberica di Burgos, attirato in quella zona da una particolare attrazione: la ricostruzione del mitico cimitero di Sad Hill, teatro di una delle scene più emblematiche del capolavoro western di Sergio Leone 'Il buono, il brutto e il cattivo'.

Come racconta in un reportage El País, a partire dal 2014 un'associazione culturale locale ha lavorato alla ricostruzione di quel set, utilizzato per girare il film poi uscito nel 1966.

Grazie al lavoro di alcuni volontari, e ai contributi economici di appassionati di tutto il mondo che hanno "patrocinato" la ricostruzione di Sad Hill, il mitico cimitero western è adesso visitabile tutti i giorni. I responsabili del progetto, scampato l'anno scorso a un incendio scoppiato nelle vicinanze, sperano di ottenere più sostegno istituzionale per continuare a prendersene cura. Uno degli obiettivi futuri già in vista è il 60esimo anniversario dall'uscita del film di Leone, che cadrà nel 2026.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA