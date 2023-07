Ambasciatore Briens da Mattarella, 'grande amico della Francia'

Il nuovo ambasciatore di Francia in Italia, Martin Briens, si è recato oggi al Quirinale per la presentazione delle lettere credenziali al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Era accompagnato da una delegazione dell'Ambasciata: Christophe Lemoine, ministro consigliere, e Pauline Le Louargant, capo di gabinetto. Lo comunica l'Ambasciata di Francia.

Uscendo dal Quirinale, Martin Briens ha sottolineato quanto sia "lieto e onorato" di questo incontro che segna il suo "debutto" italiano: "Sono arrivato il prima possibile a Roma, ma la mia missione in Italia inizia formalmente oggi, dopo avere presentato le lettere credenziali al Presidente Mattarella". "Il Presidente Mattarella è un grande amico della Francia e vi si è ancora recato recentemente per inaugurare la mostra dei capolavori di Capodimonte al Louvre insieme al Presidente Macron", ha ricordato. "Il cuore della Francia pulsa anche in Italia e ho l'intenzione di andare incontro alle autorità e alle popolazioni dell'insieme delle regioni italiane al più presto, e già dall'inizio del mio mandato", ha concluso l'ambasciatore.

Nominato ufficialmente il 21 giugno scorso e arrivato il 17 luglio a Palazzo Farnese, Briens è stato direttore del gabinetto civile e militare della ministra della Difesa, dal 2017 al 2022.

Diplomatico di carriera entrato al ministero francese dell'Europa e degli Affari esteri nel 1996 al termine del suo percorso di studio presso l'Ecole Nationale d'Administration, ha rivestito vari incarichi a Pechino (1999-2003), a Washington (2003-2006), nonché presso la Rappresentanza permanente della Francia alle Nazioni Unite a New York (2010-2013) in veste di vice-rappresentante permanente. A Parigi, ha inoltre svolto le funzioni di vice-direttore del Centro di Analisi e Previsione (2006-2007), di vice-direttore del disarmamento e della non-proliferazione nucleare (2007-2010). È stato anche vice-direttore del gabinetto del ministro francese degli Affari esteri e dello sviluppo internazionale (2013-2016) e direttore della strategia presso il ministero francese della Difesa (2016-2017).



