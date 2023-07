L'aviazione russa ha attaccato la notte scorsa l'isola dei Serpenti (Zmiiny in ucraino) con due bombe: lo ha reso noto il Comando operativo Sud dell'esercito di Kiev, come riporta Rbc-Ucraina.

"Il nemico ha attaccato Zmiiny con aerei tattici nel Mar Nero per la terza volta questo mese, sganciando due bombe aeree di tipo sconosciuto nell'area dell'isola", si legge in un comunicato.



