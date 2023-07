Zelensky visita la posizione controffensiva vicino Bakhmut

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha visitato a sorpresa una delle posizioni avanzate conquistata dalle forze speciali nella controffensiva ucraina vicino alla città martire di Bakhmut, attualmente difesa dai russi. La visita avviene nel giorno dedicato alle forze speciali. "Sono qui per congratularmi con i guerrieri ucraini) nel giorno a loro dedicato, per onorare la loro forza", ha scritto Zelensky sul syuo canale Telegram dalla "zona di Bakhmut, posizione avanzata delle Forze per le operazioni speciali".



Il presidente ucraino ha ringraziato oggi le Forze Speciali dell'esercito, nella Giornata delle operazioni speciali. "Guerrieri con una volontà inflessibile, grinta, ingegno, coraggio e perseveranza. Forze speciali ucraine. Eseguite una vasta gamma di missioni di combattimento nelle condizioni più pericolose e difficili. Avete sconfitto l'aggressore russo con abilità, non avendo ostacoli che non potessero essere superati. Grazie a tutti voi per il vostro coraggio, l'eroico adempimento del dovere e l'abnegazione! Gloria alle Forze per le Operazioni Speciali delle Forze Armate dell'Ucraina!", ha scritto il leader ucraino sul suo canale Telegram.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA