'L'Unesco a Odessa per valutare i danni causati dai raid russi'

"I rappresentanti dell'Unesco sono arrivati a Odessa dove valuteranno i danni arrecati ai siti culturali e religiosi a seguito dei recenti attacchi missilistici russi". Lo ha detto Oleh Kiper, capo dell'amministrazione militare regionale di Odessa, su Telegram, riferisce Ukrinform.

"Oggi abbiamo incontrato i rappresentanti dell'Organizzazione. Sono arrivati a Odessa per effettuare una valutazione completa dei danni ai beni culturali e religiosi causati dai raid russi dal 19 al 23 luglio", ha scritto Kiper.

La missione dell'Unesco, aggiunge, durerà quattro giorni. "Le autorità di Odessa aiuteranno gli specialisti in ogni modo possibile", ha affermato.

"È molto importante per noi trasmettere al mondo intero informazioni su tutte le atrocità commesse dalla Federazione Russa a Odessa. Permettetemi di ricordarvi che 28 monumenti sono stati danneggiati a seguito degli ultimi attacchi nemici", ha detto Kiper.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA