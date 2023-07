Le autorità greche revocano lo stato di emergenza a Rodi

Lo stato di emergenza dichiarato a Rodi il 20 luglio scorso a seguito dei devastanti incendi che hanno devastato l'isola per più di 10 giorni è stato revocato.

Lo ha annunciato il ministero della Crisi climatica e della Protezione civile, riporta Ekathimerini.

Residenti e visitatori hanno ricevuto una notifica dal numero di emergenza 112 per rientrare in sicurezza nei propri luoghi di residenza. I numerosi fronti che hanno bruciato l'isola sono stati spenti ma le fiamme si sono riaccese in alcune zone e le forze della Protezione Civile sono rimaste in allerta.



