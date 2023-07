Borrell, l'Ue non riconosce l'autorità golpista in Niger

L'Unione europea non riconosce l'autorità golpista che ha preso il potere nel Niger, ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell. In una nota, Borrell ribadisce che il presidente nigerino, Mohammed Bazoum, "è stato democraticamente eletto e quindi è e resta l'unico legittimo presidente" del Paese. "L'Ue - prosegue Borrell - chiede la sua liberazione immediata e senza condizioni e ritiene i golpisti responsabili della sua sicurezza e di quella della sua famiglia".



