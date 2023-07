Mosca, sventato attacco ucraino con droni

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver sventato durante la notte un attacco di droni ucraini nella regione di Mosca.

"L'Uav è stato distrutto per mezzo della difesa aerea", ha detto il ministero su Telegram, aggiungendo che non ci sono state vittime o danni.

Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin aveva precedentemente annunciato l'attacco, senza specificarne la posizione.

Il tentativo di attacco arriva pochi giorni dopo che l'Ucraina ha rivendicato un attacco di droni nel centro di Mosca. Lunedì un drone si è schiantato nei pressi del ministero della Difesa nel centro della capitale russa, mentre un altro ha colpito un edificio per uffici in un quartiere meridionale.





