Londra invia email per il Pentagono al Mali, alleato di Mosca

Il ministero della Difesa britannico ha avviato un'indagine dopo che alcuni funzionari hanno inviato per errore al Mali (stretto alleato di Mosca) email con informazioni riservate destinate al Pentagono. Lo riferisce il Guardian. L'errore sarebbe avvenuto a causa dell'accidentale omissione di una "i" da un indirizzo e-mail: i funzionari britannici hanno inviato i messaggi a un indirizzo che terminava con il dominio ".ml" del Mali, anziché con il dominio ".mil" dell'esercito americano. All'inizio di luglio era stato rivelato che lo stesso errore era avvenuto negli Stati Uniti portando all'invio di un'enorme quantità di mail di contenuto militare al Mali. Gli analisti hanno sostenuto che al confronto l'errore di Londra sia di poco conto.

Un portavoce del ministero della Difesa ha dichiarato che le mail spedite per errore "non contengono informazioni che possano compromettere la sicurezza operativa o dati tecnici". Il Mali è tra i sei Paesi africani a cui il presidente russo Vladimir Putin ha promesso spedizioni gratuite di grano dopo il fallimento dell'accordo sul Mar Nero con l'Ucraina. I mercenari del gruppo Wagner sono stati dispiegati in Mali per combattere a fianco dell'esercito contro i jihadisti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA