Grecia: distrutto da un incendio un deposito di armamenti strategici

Sarebbe completamente distrutto il deposito di armamenti dell'Aeronautica militare greca, uno dei più nevralgici del Paese, esploso ieri nel tardo pomeriggio a causa di un incendio nei pressi di Nea Anchialos, in Tessaglia. Lo riportano i media ellenici. Gli abitanti hanno dovuto fuggire in tutta fretta. Secondo le prime informazioni, sono state individuate una serie di mancanze che hanno portato alla più grande perdita di munizioni, di alto valore strategico ed economico, degli ultimi decenni in Grecia. Bruciati gli armamenti degli F-16. Gli aerei hanno raggiunto altri aeroporti.

Nel magazzino del campo Karaba, riferisce il media greco Kathimerini, sono conservate armi di alto valore strategico ed economico: si tratta di parte dell'armamento degli F-16 Block30 dello Squadriglia Thunder 303 e degli F-16 Block 50 della Squadriglia Arrow 341 e della Squadriglia Perseus 347. Quasi un terzo di tutti gli F-16 greci è in servizio proprio presso il 111mo Stormo di combattimento di Nea Anchialos esploso ieri pomeriggio.

Il deposito conteneva principalmente bombe ma anche armi speciali, le cui condizioni saranno determinate quando gli esperti artificieri potranno entrare nella base. Alcune fonti hanno spiegato a Kathimerini che una parte degli armamenti si trova presso le basi delle Squadriglie per consentire in caso di emergenza che gli aerei possano ricevere un carico completo e decollare, mentre il resto è stoccato nei depositi come quello che è stato distrutto, per motivi strategici.

Si tratta di depositi costruiti secondo gli standard Nato, parte dei quali si trova sotto la superficie del terreno mentre la parte esterna è dotata di argini in modo da essere 'invulnerabil' in caso di attacco. È inoltre prevista l'esistenza di zone antincendio e di un impianto antincendio all'interno del magazzino. Tuttavia, come dimostrano le prime evidenze, le esplosioni dei missili sono state causate dall'elevata temperatura sviluppatasi all'interno poichè il fuoco non sembra essere passato nello spazio in cui sono stoccati gli armamenti.

Fonti militari hanno affermato che ci vorrà molto tempo per determinare la reale entità dei danni, mentre l'area rimarrà transennata in un ampio raggio intorno al deposito delle armi.

Sul posto sono già presenti speciali sezioni che dovranno setacciare l'area e rimuovere il materiale esplosivo. Non è escluso infatti che missili e munizioni siano stati dispersi su lunghe distanze e rimangano attivi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA