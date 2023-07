Ministra Esteri Bulgaria, grazie Italia che ci vuole in Schengen

"Un grandissimo grazie all'Italia che è un grande partner e un importante alleato Nato.

Dell'Italia apprezziamo il sostegno affinché la Bulgaria possa entrare nell'area Schengen: è un contributo significativo alla sicurezza dei Paesi del fianco orientale della Nato". Lo ha detto la ministra degli Esteri bulgara Marija Ivanova Gabriel all'incontro di Brindisi sul Corridoio VIII.

"Per quanto riguarda il Corridoio VIII, è estremamente importante perché migliorerà i collegamenti non solo tramite le strade ma garantirà migliori connessioni della regione con l'Ue - ha affermato -. Dobbiamo completare il progetto il prima possibile e sta a noi sostenere gli sviluppi positivi e portare avanti risultati pratici. Il Corridoio significa maggiori investimenti e maggiore prosperità e migliorerà anche la connettività regionale, garantendo lo sviluppo di percorsi già esistenti. Siamo tutti d'accordo: non solo aumenterà il commercio e i contatti diretti ma andrà anche ad ampliare lo scambio di idee e tecnologie".

"Sostengo l'idea del ministro Tajani di capire come con nuove tecnologie possiamo attirare nuovi, giovani imprenditori. Vorrei dire quanto apprezzo il fatto che ci saranno altri incontri che seguiranno: sappiamo che il ministro Tajani è puntuale con queste proposte; l'idea di avere un business forum tra i nostri quattro Paesi e focalizzarci sulla cooperazione in ambito Nato; tutto ciò è un segnale importante che conferma che c'è slancio in questa direzione e quindi sta a noi far sì che questo formato sia sempre più focalizzato su aspetti pratici", ha concluso Marija Ivanova Gabriel.



