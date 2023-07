Kiev, 'Mosca ha bloccato tutti i porti ucraini'

- KIEV, 27 LUG - L'Ucraina non dispone di difese antiaeree per proteggere la sua infrastruttura per l'export del grano dagli attacchi russi poiché Mosca ha bloccato "praticamente tutti i porti" del Paese. Lo ha confermato alla France Presse un portavoce dell'esercito ucraino. "Abbiamo bisogno di una difesa aerea e antimissili", ha rivelato in un'intervista Natalia Goumeniouk, portavoce del comando. Una difesa "rafforzata, potente, moderna e in grado di contrastare i tipi di missili che il nemico usa contro di noi", ha aggiunto.



