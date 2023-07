Ue assegna 15 seggi in più a 11 Paesi per le Europee 2024

Via libera alla riunione degli ambasciatori dei 27 in Ue (Coreper II) all'assegnazione di 15 seggi in più a 11 Paesi membri in vista delle prossime Europee come effetto dei cambiamenti demografici. La proposta iniziale dell'Eurocamera prevedeva l'assegnazione di 11 seggi aggiuntivi a 9 Paesi: due a Spagna e Olanda, uno a Lettonia, Austria, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Slovacchia e Slovenia. La proposta, tuttavia, è stata modificata. La Francia ottiene due seggi in più (rispetto ai 4 richiesti), Belgio e Polonia ne incassano uno. L'Italia mantiene il suo numero di seggi invariato nonostante il calo demografico.



