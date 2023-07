Incendi anche nel sud della Francia e in Corsica

Fiamme anche nel sud della Francia e in Corsica. Secondo BFM-TV, un incendio è scoppiato questo pomeriggio nelle colline sopra Marsiglia, nella zona di Estaque, nei pressi di Pennes-Mirabeau. Sul posto, precisa l'emittente, sono impegnati 90 pompieri e mezzi aerei, tra cui tre elicotteri e un Candair. Le autorità invitano la popolazione ad evitare la zona.

Intanto, in Corsica, i vigili del fuoco sono riusciti a domare un incendio che nella notte tra ieri e oggi ha devastato 200 ettari di terreno minacciando tre villaggi. "Il fuoco è sotto controllo" ha dichiarato questo pomeriggio la prefettura di zona citata dalla France Presse, assicurando che le fiamme sono ormai sotto controllo. L'intervento di due Canadair e di due elicotteri hanno consentito di stabilizzare i lavoro dei pompieri per contenere le fiamme durante la notte. Spinto da raffiche di vento di 120-130 km/h, il fuoco ha percorso 200 ettari di terreno, senza causare vittime né danni materiali, nel dipartimento di Haute-Corse. I tre villaggi minacciati dalle fiamme erano Corbara, Pigna e Santa-Reparata-Di-Balagna. La procura di Bastia ha aperto un'inchiesta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA