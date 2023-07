Zelensky a Sunak, 'dobbiamo difendere Odessa'

"L'Ucraina ha urgente bisogno di rafforzare la sua difesa aerea per proteggere il suo patrimonio storico e continuare l'iniziativa del Mar Nero": lo ha detto nel corso di una conversazione telefonica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al suo omologo britannico Rishi Sunak.

"Ho parlato dei tentativi quotidiani della Russia di distruggere il centro storico e le infrastrutture portuali di Odessa - ha scritto Zelensky sul suo account Twitter -. Dobbiamo difendere Odessa".

"Abbiamo discusso della nostra ulteriore cooperazione in materia di difesa e del corso delle operazioni offensive ucraine. Ho illustrato le attuali esigenze di difesa dell'Ucraina - ha aggiunto -. Con il primo ministro britannico abbiamo preso atto dell'adozione da parte del G7 della Dichiarazione congiunta di sostegno all'Ucraina al Vertice Nato di Vilnius e della successiva adesione di altri Paesi. Abbiamo inoltre coordinato i passi futuri per completare la dichiarazione con garanzie di sicurezza concrete su base bilaterale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA