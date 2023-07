Von der Leyen, 'riconsiderare lo status di protezione del lupo'

"È vero che le specie in via d'estinzione devono essere protette. Ma se la specie non è più in pericolo in alcune regioni, dobbiamo affrontare il lupo in modo diverso e cacciarlo, ad esempio". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando ai giornalisti nella città bavarese di Bayreuth.

La raccolta statistica sulla popolazione dei lupi da parte dei Paesi membri è in corso, ha spiegato von der Leyen, appellandosi a tutti i governi Ue affinché trasmettano i dati sui lupi "in modo da poter poi adattare l'interpretazione delle leggi".

"La densità di popolazione dei lupi nell'area della Ruhr è ovviamente diversa rispetto alle regioni rurali della Baviera o, ad esempio, della Bassa Sassonia", ha aggiunto von der Leyen, sottolineando che l'Ue vuole "avere i numeri e i dati suddivisi in modo più dettagliato per regione in modo da poter avere un quadro più chiaro di quale sia la realtà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA