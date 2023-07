Madrid, 'partiti per Kiev gli ultimi 4 carri armati Leopard'

Saranno consegnati alle forze armate ucraine all'inizio di agosto gli ultimi quattro carri armati Leopard 2A4 che la Spagna aveva promesso tempo fa al governo di Kiev: i mezzi, informa una nota del ministero della Difesa spagnolo, sono partiti ieri dal porto di Santander su una nave con altro materiale militare e umanitario.

Oltre ai tank, sono stati spediti 10 veicoli blindati M-113 per il trasporto delle truppe, 10 camion da carico, un veicolo blindato multiuso e cinque ambulanze, di cui due blindate.

Infine, un ospedale da campo, donato dalla Spagna, è già arrivato in Polonia, in transito verso l'Ucraina. E' una struttura per la chirurgia d'urgenza e per le operazioni postoperatorie essenziali, con una farmacia, macchine per la sterilizzazione, un laboratorio e due moduli di ricovero.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA