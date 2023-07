Juan Carlos torna in Spagna dall'autoesilio negli Emirati Arabi

Il monarca emerito di Spagna Juan Carlos I arriverà domani a Sanxenxo in Galizia per la terza visita da quando si è trasferito ad Abu Dhabi, nell'agosto 2020, informano fonti del suo entourage citate dall'agenzia Efe. Il re emerito, che come nella precedente occasione atterrerà nel primo pomeriggio con un jet privato all'aeroporto di Vigo, si trasferirà in auto nella località della costa nord-ovest, dove prevede di soggiornare con amici di vela e di partecipare nel prossimo fine settimana a bordo della barca 'Bribon' alla regata preparatoria al campionato mondiale della categoria 6 metri, che si svolgerà a fine agosto nel Regno Unito.

Juan Carlos arriverà in Spagna tre giorni dopo le elezioni politiche. Dieci giorni prima, il monarca emerito aveva dovuto smentire l'intenzione di tornare definitivamente in patria se il leader del Pp, Alberto Nunez Fejiòo, avesse vinto - come poi è avvenuto - nelle urne e fosse riuscito a governare.



