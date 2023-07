La Francia abolisce lo scontrino fiscale cartaceo da agosto

La Francia mette fine alla stampa sistematica degli scontrini fiscali cartacei anche se sarà ancora possibile per il cliente farne specifica richiesta. L'applicazione della misura, presa in nome dell'ecologia e della lotta agli sprechi, è stata rinviata due volte, a gennaio e poi ad aprile, ma ora entrerà effettivamente in vigore dal primo agosto, ha annunciato il ministero del Commercio guidato da Olivia Grégoire, in occasione di un briefing telefonico con la stampa.



