Incendi in Grecia, voli speciali per rimpatriare i turisti Gb

Primi voli speciali in arrivo oggi dal Regno Unito a Rodi per riportare in patria parte dei tanti turisti britannici in vacanza sull'isola greca minacciati in questi giorni dall'inferno di fuoco degli incendi.

Due aerei sono programmati entro il pomeriggio dalla compagnia low cost EasyJet, mentre un charter del tour operator Jet2 è indicato in partenza domani, come riporta la Bbc, dopo le polemiche - rilanciate stamani in prima pagina da tutti i giornali del Regno - di vacanzieri terrorizzati che denunciano d'essere stati "abbandonati in un limbo" da vettori e autorità.

Incalzato oggi al riguardo a margine di una visita nelle West Midlands (Inghilterra centrale), il primo ministro Rishi Sunak ha comunque assicurato che il governo è impegnato a "monitorare la situazione da vicino", in stretto coordinamento con le autorità della Grecia, le compagnie aeree e gli operatori turistici.

"La sicurezza dei cittadini britannici è una priorità fondamentale del governo", ha detto Sunak ai giornalisti, appellandosi ai connazionali affinché restino "in contatto costante con i tour operator" e sottolineando come ieri l'esecutivo abbia convocato una riunione ad hoc sulla situazione del comitato britannico per le emergenze Cobra, sotto la presidenza del vicepremier, Oliver Dowden.



