"Faccio un appello alla Federazione russa affinché torni all'attuazione dell'iniziativa del Mar nero in linea con la mia ultima proposta ed esorto la comunità globale a restare unita per trovare soluzioni efficaci in questo impegno e sforzo essenziale". Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres aprendo il vertice Onu sui sistemi alimentari, organizzato dalla Fao a Roma.



