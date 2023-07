Filorussi, deposito di munizioni colpito in Crimea dagli ucraini

Un deposito di munizioni è stato colpito da un attacco ucraino in Crimea, 11 droni lanciati da Kiev sono stati abbattuti: lo ha reso Sergei Aksenov, governatore della penisola annessa da Mosca unilateralmente nel 2014. Lo riporta la Tass.

Il governatore ha reso noto su Telegram che per ragioni di sicurezza nel distretto di Dzhankoi, in Crimea, il traffico ferroviario e stradale è stato interrotto dopo l'attacco ucraino a un deposito di munizioni russo. La Russia ha una base aerea militare vicino a Dzhankoi. Funzionari ucraini affermano da tempo che la città e le aree circostanti sono state trasformate nella più grande base militare di Mosca in Crimea.



