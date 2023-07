Spagna: Sanchez al seggio, ho buone sensazioni

"Posso solo dire che ho buone sensazioni". Lo ha detto il premier, Pedro Sanchez, parlando con la stampa dopo aver votato, in apertura dei seggi.

"Volevo ringraziare - ha aggiunto il leader socialista - tutti coloro che rendono possibile queste elezioni, le forze dell'ordine, gli scrutatori, i rappresentanti di lista, anche io lo sono stato da giovane. Sono certo che la Spagna saprà dimostrare al mpondo che è una democrazia forte, in grado di scegliere un governo stabile per i prossimi anni. Ho buone sensazioni: l'unica cosa che posso dire è incoraggiare la partecipazione. C'è molta stampa internazionale a seguire questa giornata e ciò dimostra questo voto non è importante solo per la Spagna ma anche per il resto del mondo".



