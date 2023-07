Il leader del Partito Popolare spagnolo, Alberto Núñez Feijóo, chiederà alle altre formazioni politiche di garantire la sua investitura come premier anche se non ha ottenuto la maggioranza assoluta alle elezioni generali: lo riportano media iberici come Efe citando fonti del Pp, che sottolineano come la presa di posizione del numero uno del centrodestra sia legittimata dal fatto di essere arrivato primo.





