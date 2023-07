Exit poll Spagna, vince il Pp ma la maggioranza è incerta

Il Pp di Alberto Nunez Feijòo, secondo i dati forniti dalla tv pubblica Rtve, è il primo partito di Spagna avendo ottenuto tra i 145 e i 150 seggi; il Psoe tiene con una forbice tra i 113 e i 118; Sumar, la coalizione di sinistra guidata da Yolanda Diaz è terzo con 28-31 seggi. Quarta Vox che, invece, esce dimezzata con un numero di seggi tra i 24 e i 27: la scorsa legislatura ne aveva 52. Bene le forze indipendentiste e locali: Erc 9 seggi, Jxcat 9, Pnv 5, EHbildu 6, Cup 1, Bng 1-2, Cc 1 e Tex 0-1. Di fatto, se i dati ufficiali confermassero questi numeri, per le destre sarebbe molto difficile raggiungere la soglia dei 176 seggi per avere la maggioranza.

Gli exit poll di Telecinco sono invece in netto contrasto con quelli della tv pubblica. Telecinco parla di boom del Pp con 150 seggi, male di Vox con 31 seggi, ma insieme i due partiti raggiungerebbero la maggioranza assoluta, con 181 seggi, 5 oltre la soglia necessaria di 176. Il Psoe, secondo questi dati, sarebbe fermo a 112 seggi, la sinistra di Sumar quarta, sotto il partito di Abascal, ferma a 27.



