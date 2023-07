Zelensky, la controffensiva sta accelerando

Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, l'Ucraina si sta avvicinando al momento in cui la controffensiva può prendere ritmo: lo ha affermato intervenendo in videoconferenza all'Aspen Security Forum, come riporta Ukrinform.

"L'Ucraina sta avanzando sul campo di battaglia, liberando i suoi territori passo dopo passo, avvicinandosi al momento in cui le azioni di controffensiva potrebbero accelerare". "Capisco che è sempre meglio che la vittoria arrivi prima. Ma non buttiamo la gente sulle mine e sotto i carri armati, letteralmente. Io credo nella nostra vittoria", ha detto Zelensky.



