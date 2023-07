Il capo degli 007 Gb, 'non bisogna umiliare Putin'

L'obiettivo dell'Occidente non è quello di mettere in imbarazzo la Russia o lo stesso presidente Vladimir Putin: lo ha detto il capo dell'MI6, i servizi segreti esteri britannici, Richard Moore, in un'intervista a Politico.

Dall'inizio della guerra, alcuni leader occidentali - in particolare il presidente francese Emmanuel Macron, ricorda il media statunitense - hanno espresso preoccupazione per il rischio di "umiliare" Putin. E sembra che Moore sia dello stesso parere. "Nessuno vuole umiliare Putin, tanto meno nessuno vuole umiliare la grande nazione russa", ha affermato. "Ma la strada per loro è molto chiara: ritirare tutte le loro truppe". E ha aggiunto: "La maggior parte dei conflitti si conclude con una sorta di negoziato. Spetta all'Ucraina definire i termini della pace, non a noi. Il nostro compito è cercare di metterli nella posizione più forte possibile per negoziare, da una posizione di forza, ed è quello che intendiamo fare".



