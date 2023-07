Evacuate 1.500 persone minacciate da un incendio a Rodi

Più di 1.500 persone sono state portate in salvo dalle spiagge dell'isola greca di Rodi, dove da cinque giorni un incendio infuria senza controllo. Tre motovedette della guardia costiera sono state affiancate da più di 20 navi private nell'evacuazione di emergenza, mentre una nave della Marina greca si sta dirigendo verso l'area.

Secondo la guardia costiera greca, le persone sono state prelevate dalle spiagge di Kiotari e Lardos, a est dell'isola del Mediterraneo, popolare tra i turisti. Secondo Ert Tv, alcuni vigili del fuoco sono rimasti bloccati nel monastero di Ypseni vicino a Lardos dopo aver tentato di convincere le suore che vi abitavano a lasciare la zona. Il vice capo dei vigili del fuoco Yannis Artapoios ha affermato che l'incendio a Rodi, scoppiato su una montagna al centro dell'isola, è stato il più difficile che le forze dei vigili del fuoco abbiano dovuto affrontare.

Nell'area operano cinque elicotteri e 173 vigili del fuoco.

Tre hotel nella zona di Kiotari sono stati danneggiati dall'incendio e trenta autobus sono stati utilizzati per evacuare i turisti da due alberghi per precauzione. La battaglia per spegnere l'incendio di Rodi continua nella zona di Laermon e Lardos, dove infuria senza controllo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA