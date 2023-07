Centinaia di migliaia sfilano a Berlino alla parata del Pride

Centinaia di migliaia di persone si sono oggi riunite a Berlino per il 45mo Christopher Street Day, grande parata del pride Lgbtq. Gli organizzatori hanno previsto per l'intera giornata circa 500mila partecipanti, che stanno attraversando un percorso di oltre 7 km nel cuore della capitale tedesca. Lo riporta la Dpa. L'edificio della cancelleria di Olaf Scholz ha oggi issato per l'occasione la bandiera arcobaleno. La foto della bandiera è stata pubblicata dallo stesso Scholz su Twitter.



