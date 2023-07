Wagner in Bielorussia, Polonia sposta truppe al confine est

Il ministero della Difesa polacco ha deciso di rafforzare il confine est spostando unità militari polacche nella zona orientale del Paese a causa della presenza del gruppo mercenario Wagner in Bielorussia e delle sue presunte esercitazioni congiunte con i soldati bielorussi. Lo riporta l'agenzia di stampa polacca Pap.

"L'addestramento o le esercitazioni congiunte dell'esercito bielorusso e del gruppo Wagner sono senza dubbio una provocazione", ha detto Zbigniew Hoffmann, segretario del Comitato per la sicurezza nazionale del governo di Varsavia.

"Il comitato ha analizzato possibili minacce, come, ad esempio, il dispiegamento di unità del gruppo Wagner. Pertanto, il ministro della Difesa e il presidente del comitato, Mariusz Blaszczak, hanno deciso di spostare le nostre formazioni militari dall'ovest all'est della Polonia", ha aggiunto.

Ieri il ministero della Difesa bielorusso ha riferito che i mercenari Wagner hanno iniziato ad addestrare truppe speciali di Minsk in un poligono militare vicino a Brest, non lontano dal confine con la Polonia.



