Tajani, Zaki? Torna in Italia come vuole

"È una sua scelta, non lo so. Ho parlato con l'ambasciata. Ritornerà con il volo di linea. A noi interessava liberarlo. Il governo ha lavorato per liberarlo, poi dopo sono sue scelte. Come vuole tornare, torna in Italia". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, risponde a margine del festival di Giffoni in merito al rifiuto di Patrick Zaki alla proposta del governo di un volo speciale per il suo ritorno in Italia. "Un cittadino egiziano può partire dal suo Paese come vuole, con lo strumento che vuole. Gli era stata offerta la possibilità ma non è un obbligo. Se lui non vuole, è una sua scelta, senza problemi", ha aggiunto.



