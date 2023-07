La Grecia verso il week-end più caldo degli ultimi 50 anni

"Questo fine settimana sarà probabilmente il più caldo mai registrato a luglio negli ultimi 50 anni" in Grecia, ha affermato Panagiotis Giannopoulos, meteorologo del canale televisivo pubblico Ert. Domenica nella capitale sono previste temperature di 44°C e di 45°C in Tessaglia. Secondo il servizio meteorologico nazionale EMY, oggi sono state registrate temperature di 41°C in Attica, nella regione di Atene, mentre in Tessaglia, nel centro del Paese, il termometro ha raggiunto i 44°C.

Nell'isola di Evia, un uomo di 46 anni è morto dopo essere stato ricoverato in ospedale con una "temperatura corporea di 41 gradi". Secondo l'ospedale di Calcide, dove l'uomo è stato ricoverato, la morte per arresto cardio-respiratorio potrebbe essere stata causata "dall'esposizione a una temperatura molto elevata".

Secondo le previsioni, l'ondata di calore che sta colpendo la Grecia potrebbe durare fino a venerdì prossimo, 28 luglio. Il rischio di incendi rimane alto: nella giornata di oggi i vigili del fuoco hanno continuato a operare in Attica occidentale, in Laconia e nell'isola di Rodi, per fronteggiare gli incendi scoppiati nei giorni scorsi. La situazione, come riporta l'agenzia Ana-mpa, appare al momento sotto controllo, poiché i vigili del fuoco devono gestire piccoli incendi sparsi.



