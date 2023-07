Erdogan, parlerò con Putin del grano,garantiremo l'accordo

La Turchia userà tutti gli strumenti della diplomazia per far ripartire l'accordo sui cereali del Mar Nero: "Discuterò dell'accordo sul grano con il presidente russo Vladimir Putin. Credo che garantiremo la continuazione dell'accordo umanitario", ha detto il presidente Recep Tayyip Erdogan, aggiungendo che l'interruzione dell'accordo sui cereali del Mar Nero avrà una serie di effetti negativi: 'Non esitiamo a prendere iniziative per evitare che questo accada". Lo riporta Anadolu.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA