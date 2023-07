Nuova causa contro Shakira in Spagna per possibile frode fiscale

Nuovo grattacapo giudiziario in Spagna per Shakira: un tribunale catalano ha infatti aperto, su istanza della procura, una causa per accertare due casi di frode fiscale da parte della pop star colombiana, risalenti al 2018.

Lo confermano fonti giudiziarie ufficiali.

Nello specifico, vengono contestate a Shakira, che per anni ha vissuto a Barcellona, irregolarità nel pagamento dell'Irpef e dell'imposta sul patrimonio.

Da tempo la star sudamericana è alle prese con una prima causa per possibile frode fiscale, che sarebbe stata commessa tra il 2012 e il 2014: un caso per cui andrà a processo a partire dal prossimo novembre, come ricorda l'agenzia di stampa Efe. La procura chiede 8 anni e due mesi di carcere.



