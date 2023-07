Kiev, 'serve Consiglio Sicurezza Onu sulla sicurezza alimentare'

"La Russia attacca infrastrutture civili a Odessa e Mykolaiv e minaccia di attaccare navi civili nel Mar Nero. Vedremo una convocazione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per discutere della sicurezza alimentare globale?": lo ha afferma su Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"La comunità internazionale sceglie... di stare in disparte.

L'idea dei convogli internazionali, così come qualsiasi azione attiva, provoca... panico e paura, che prolunga la vita politica di Putin - scrive Podolyak -. Una domanda: se la Russia non viene punita perdendo la guerra, cosa dovrebbe spingere la Russia (e i suoi simpatizzanti) a rispettare il diritto internazionale e gli accordi in generale in futuro? Non è certo che a qualcuno piacerebbe un mondo in cui gli attacchi missilistici diventino un nuovo ed efficace strumento di politica internazionale...".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA