Kiev, Mosca lancia circa 100 missili a lungo raggio al mese

La Russia ha ancora in magazzino centinaia di missili di vario tipo e continua a produrli, reintegrando le proprie scorte: lo ha dichiarato al canale United News il portavoce del Comando delle Forze Aeree ucraine, Yuriy Ignat, come riporta Rbc-Ucraina.

"Ovviamente non producono più gli X-555, ma producono gli X-101, che sono uno dei missili più recenti di cui la Russia dispone. Ovviamente la loro produzione continua", ha detto Ignat, aggiungendo che Mosca ha un totale di circa 100 missili a lungo raggio ad alta precisione e ne produce circa 100 al mese.

"Quindi, il nemico spara circa 100 missili di alta precisione e a lungo raggio al mese. Inoltre, ci sono missili come gli X-22, vecchi missili sovietici che non vengono più prodotti.

Erano circa 250 e da allora ne hanno già sparati circa 150 sul territorio del nostro Paese. Vorrei ricordare ancora una volta che nessuno di questi missili è stato abbattuto perché sono missili balistici", ha sottolineato il portavoce.



