Il principe Haakon erede al trono norvegese compie 50 anni

Il principe Haakon di Norvegia compie oggi 50 anni. Il futuro re di Norvegia ha rilasciato per l'occasione un'intervista all'emittente di servizio pubblico norvegese, Nrk: "Mi chiedono spesso cosa avrei fatto se non fossi stato principe ereditario. Sarei un surfista professionista del World Tour" ha dichiarato il principe alla Nrk "o forse ex professionista, ormai ho 50 anni" ha aggiunto.

Alla domanda del cronista se è vero che si diventa più scaltri con l'avanzare degli anni, il principe ha risposto col sorriso: "Spero di sì. Ma se chiedi a mia moglie non sono sicuro se sarebbe d'accordo, ma lo spero".

Haakon è sposato con Mette-Marit Tjessem H›iby, che ha incontrato ad un festival nell'estate del 1999 e con cui ha avuto due figli, Ingrid Alexandra e Sverre Magnus. Tra gli auguri ricevuti quelli dalle altre famiglie reali scandinave espressi dal re Carl XVI Gustavo di Svezia e dalla regina Margherita II di Danimarca.



