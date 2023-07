Dimostrante in Svezia calpesta il Corano ma non lo brucia

- STOCCOLMA, 20 LUG - Un uomo ha calpestato il Corano ma ha rinunciato all'intenzione di bruciarlo nel corso di una manifestazione in Svezia. Lo ha constatato un giornalista dell'agenzia Afp.

La manifestazione si sta svolgendo a 30 metri dall'ambasciata dell'Iraq a Stoccolma, e in un video pubblicato su Telegram, l'organizzatore aveva promesso di bruciare il Corano insieme a una foto del leader politico iracheno Moqtada al-Sadr e del defunto ayatollah iraniano Ruhollah Khomeini. Nel video, aveva anche incoraggiato molti altri a recarsi presso l'ambasciata irachena per assistere all'azione, secondo quanto riportato da Tt.

Al suo arrivo davanti all'ambasciata è stato accolto da fischi e urla dei contro-manifestanti. "Sei un cane!" ha gridato uno dei manifestanti, mentre molti altri hanno espresso il loro dissenso ad alta voce.

L'uomo, un iracheno rifugiato in Svezia, aveva richiesto il permesso alla polizia svedese per tenere la manifestazione.

All'inizio di luglio aveva già bruciato una copia del Corano davanti a una moschea di Stoccolma.



