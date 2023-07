Abascal all'ANSA, in Spagna e Ue soffia il vento del cambiamento

"C'è un'evidente sintonia tra i programmi di Vox e quelli del governo italiano. E questo per me è motivo di gioia. La cooperazione tra le Nazioni mediterranee è necessaria per difendere i nostri confini, promuovere la sovranità energetica e alimentare, prendersi cura del mondo rurale e proporre un'Unione europea che rispetti maggiormente i Paesi del sud". Lo afferma il leader di Vox, Santiago Abascal, conversando con l'ANSA a tre giorni dalle elezioni spagnole.

"In Spagna e in tutta Europa - prosegue Abascal - soffia il vento del cambiamento. I popoli europei hanno cominciato a reagire. A est, a nord, in Italia. Con il voto di domenica speriamo di poter celebrare un nuovo trionfo delle politiche patriottiche e del buon senso in Spagna. L'anno prossimo - aggiunge - arriveranno le elezioni europee, dove si fronteggeranno due modelli: l'Europa dei burocrati che non rispettano la sovranità degli Stati e l'Europa della cooperazione tra Nazioni libere, forti e fiere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA