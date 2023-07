Biden a Zuppi: Papa prosegua con suo ministero e sua leadership

Nel loro colloquio alla Casa Bianca, il presidente americano Joe Biden ha espresso al cardinale Matteo Zuppi, inviato del Vaticano per la pace in Ucraina, il suo auspicio che papa Francesco "prosegua nel suo ministero e nella leadership globale". Lo riferisce la Casa Bianca.

Biden e Zuppi hanno discusso degli sforzi della Santa sede nel fornire aiuti umanitari per affrontare le sofferenze causate dall'aggressione della Russia nonché dell'impegno del Vaticano per il ritorno dei bambini ucraini deportati con la forza, rende noto l'amministrazione Usa.



