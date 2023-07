Berlino fa sul serio sulla siesta, il governo considera l'idea

Per il governo di Berlino la proposta dei medici tedeschi di valutare una siesta nell'orario di lavoro per rispondere alle alte temperature, come nel Sud Europa, fa parte di un dibattito serio sul cambiamento del clima, un tema che ci "impegnerà anche nei prossimi anni".

"Abbiamo un massiccio cambiamento delle temperature estive e da questo emergono domande su come in futuro organizzeremo la nostra vita comune e lavorativa, anche in modo che non ci siano problemi per la salute" e per questo le varie idee sono da "prendere molto seriamente e bisogna discuterne insieme". Lo ha detto oggi in conferenza stampa il portavoce del governo Scholz, Steffen Hebestreit, che ha sottolineato ad esempio le difficoltà di chi lavora all'aperto.

Il ministero del Lavoro ha comunque ricordato che devono essere le imprese e i lavoratori a discutere l'ipotesi di una siesta. Ieri il presidente dell'Associazione tedesca dei medici del servizio sanitario pubblico, Johannes Niessen, aveva detto che "quando fa caldo, dovremmo orientarci alle pratiche lavorative dei Paesi del Sud: alzarsi presto, lavorare in modo produttivo al mattino e fare una siesta a mezzogiorno. E' un concetto che dovremmo adottare nei mesi estivi".

Il ministro tedesco della Salute, Karl Lauterbach, aveva poi commentato su Twitter che "la siesta con il caldo non è certo un cattivo suggerimento". Il dibattito sta interessando anche oggi i media tedeschi, che riportano voci sia favorevoli sia contrarie.



