Sosta a Gran Canaria per la nave scuola Amerigo Vespucci

Sarà a Gran Canaria (Spagna) la seconda tappa del giro del mondo 2023 della nave scuola Amerigo Vespucci, storico veliero della Marina militare italiana.

A 21 anni dall'ultima visita all'isola, il Vespucci ha in previsione una sosta nel porto di Las Palmas a partire da domani e fino al 22 luglio. Durante questa tre giorni, la nave scuola sarà visitabile nei seguenti orari: mercoledì 19 luglio dalle 15:00 alle 19:00; giovedì 20 luglio dalle 11:00 alle 12:00; venerdì 21 luglio dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:30.

Nel corso della sosta, saranno presenti a bordo l'ambasciatore italiano in Spagna, Giuseppe Maria Buccino Grimaldi e il vice console di Arona Gianluca Cappelli Bigazzi. È inoltre prevista la visita del sottosegretario di Stato per la Difesa Matteo Perego di Cremnago.

La nave Vespucci, al comando del Capitano di Vascello Luigi Romagnoli, è l'unità più longeva della Marina Militare Italiana, vantando ben 92 anni di servizio, e si appresta a compiere il suo secondo periplo intorno al mondo: un viaggio che la vedrà in mare per 20 mesi, con 31 soste previste in 28 Paesi diversi.

Il motto della nave, "Non chi comincia ma quel che persevera" è una frase attribuita a Leonardo Da Vinci ed è volta a rappresentare l'ideale che ne spinge in mare i circa 400 militari, uomini e donne, tra equipaggio fisso e allievi dell'Accademia Navale.



