Von der Leyen, appianare divergenze e siglare accordo Mercosur

"Oggi vogliamo discutere di come collegare ulteriormente le nostre persone, le nostre imprese, come eliminare i rischi, rafforzare e diversificare le nostre catene di approvvigionamento. E come modernizzare le nostre economie in modo da ridurre le disuguaglianze e portare benefici a tutti. Tutto questo è a portata di mano se riusciamo a tagliare il traguardo dell'accordo Mercosur con l'Ue. La nostra ambizione è quella di appianare al più presto le divergenze ancora esistenti, in modo da poter concludere l'accordo, e vogliamo essere un partner che abbia con voi un accordo vincente. Di cui beneficiano entrambe le parti". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in una dichiarazione alla stampa all'arrivo alla sede dell'esecutivo europeo del presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva.

Von der Leyen ha sottolineato la "dimensione storica" del vertice Ue-Celac oggi a Bruxelles: "È il primo vertice tra l'Unione europea e i nostri partner latinoamericani e caraibici in otto anni - ha detto -. Il mondo è certamente cambiato in questo periodo. Abbiamo attraversato una pandemia globale, abbiamo una guerra importante sul suolo europeo e dobbiamo affrontare la sfida generazionale del cambiamento climatico, quindi abbiamo bisogno dei nostri amici più stretti. Per questo accolgo con favore il fatto che il Brasile stia riemergendo come attore principale sulla scena globale".



