Il blocco delle destre formato da Pp e Vox avrebbe 173 seggi, solo tre in meno della maggioranza assoluta. Il Psoe sarebbe in leggero recupero, con 110 seggi, tuttavia il gap con il Partido popular resta di 4,2 punti percentuali. Infine, testa a testa tra Vox e Sumar per il terzo posto. E' quanto emerge dal sondaggio di 40Db, pubblicato da El Pais e Cadena Ser, l'ultimo che sarà diffuso in vista del voto di domenica prossima.



