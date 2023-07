Sanchez, 'l'asse Popolari-Vox è una minaccia per l'Ue'

A pochi giorni dalle elezioni in Spagna, in programma domenica, "da una parte ci sono le politiche progressiste e dall'altra c'è la minaccia reale rappresentata da un governo di coalizione tra il Partito popolare e Vox, che segnerebbe un passo indietro per la Spagna e una seria battuta d'arresto per il progetto europeo". Lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sanchez, al suo arrivo al vertice Ue-Celac.

"Vinceremo le elezioni perché i cittadini sono sempre più coscienti delle opportunità che potremmo perdere se non consolidiamo i passi avanti che abbiamo fatto negli ultimi quattro anni", ha sottolineato Sanchez.



