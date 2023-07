Il regime di Kiev guidato da Washington e Londra è un regime terroristico che porta tutti i segni di un gruppo criminale organizzato internazionale, ha scritto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sul suo canale Telegram, citata dalla Tass. "L'attacco di oggi al ponte di Crimea è stato condotto dal regime terroristico di Kiev. Le decisioni sono prese da funzionari e militari ucraini con la partecipazione diretta dei servizi segreti e dei politici statunitensi e britannici. Gli Stati Uniti e il Regno Unito gestiscono questa struttura terroristica di tipo statale", ha affermato Zakharova.

L'attacco della notte scorsa al ponte di Crimea è stato commesso dai servizi speciali ucraini: lo afferma il Comitato investigativo russo, come riporta la Tass.

"Secondo i risultati delle indagini, una delle sezioni del ponte di Crimea è stata danneggiata nella notte del 17 luglio a causa di un attacco terroristico commesso dai servizi speciali ucraini - si legge in un comunicato -. Due civili, un uomo e una donna che attraversavano il ponte in auto, sono stati uccisi. La loro figlia minorenne ha riportato ferite".



