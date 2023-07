Gb: Camilla compie 76 anni, primo compleanno da regina

Primo compleanno da regina per "Queen Camilla". La consorte di re Carlo III, salito sul trono britannico l'8 settembre 2002 alla morte di sua madre, Elisabetta II, gira infatti oggi la boa dei 76 anni, in buona forma e salutata dagli omaggi ufficiali di rito, due mesi dopo l'incoronazione solenne assieme al marito nell'abbazia di Westminster.

L'evento - cui a novembre seguirà quello del 75esimo compleanno anagrafico di Carlo, che ha poco più d'un anno meno di lei - viene celebrato in questi minuti per volere del sovrano con lo speciale tributo affidato a due diversi reparti d'onore della cavalleria e dell'artiglieria reale: incaricati di sparare a Londra rispettivamente 41 e 62 salve di cannone in ossequio "a Sua Maestà", come annunciato da un comunicato di Buckingham Palace.

Sul sito del palazzo è inoltre comparso un messaggio augurale ad hoc, accompagnato da un nuovo ritratto fotografico della regina consorte. Poi, a seguire, sul profilo web dei principi di Galles, sono arrivati gli auguri del principe William, primogenito di Carlo III ed erede al trono, e di sua moglie Kate, ormai indicata rispettosamente col nome integrale di Catherine. Camilla, fiamma dell'attuale sovrano fin dalla gioventù, ha dovuto risalire la china negli anni dopo essere stata bollata come intrusa ai tempi del suo primo matrimonio con la compianta lady Diana. Attualmente gode tuttavia di buona stampa in seno all'establishment, al di là delle critiche incassate dal principe ribelle Harry, secondogenito del re, nella recente autobiografia bestseller (imbarazzante pure per Carlo e soprattutto per William) intitolata 'Spare'.



