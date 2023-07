Gb: 'alla Difesa andrà Tugendhat , falco anti Russia e Cina'

E' già toto-ministri nel Regno Unito dopo la conferma esplicita di Ben Wallace, in un'intervista pubblicata ieri dal Sunday Times, dell'intenzione di lasciare dopo oltre 4 anni - record dall'epoca di Winston Churchill - la poltrona di responsabile della Difesa in seno al governo Tory.

L'addio si consumerà in occasione di un prossimo rimpasto a cui il premier in carica, Rishi Sunak, dovrebbe metter mano a settembre, stando ai media. Al posto di Wallace, il quale ha fatto sapere di voler restare deputato sino alla fine della legislatura, ma poi di non avere intenzione di ricandidarsi nemmeno in Parlamento, e di voler lasciare la politica attiva per dedicarsi di più "alla famiglia", il candidato favorito è - a quanto scrive oggi il Telegraph - Ton Tugendhat: attuale numero due del dicastero dell'Interno e viceministro per la Sicurezza Nazionale.

Tugendhat è un ex militare di carriera esattamente come Wallace e, come lui, appare un ferreo garante della linea dura di Londra sulla guerra in Ucraina. Già presidente della commissione Esteri della Camera dei Comuni, è anzi per certi versi considerato ancor più falco del collega uscente, vicino alle posizioni anti-Russia e anti-Cina dei neoconservatori americani.

Le uniche due alternative ipotetiche a lui - riferisce ancora il Telegraph - potrebbero essere la ministra Penny Mordaunt, attuale Leader of the House ai Comuni, dopo essere stata la prima e unica donna britannica alla testa della Difesa per un breve periodo nella compagine guidata da Theresa May; o il veterano Brandon Lewis, ex titolare fra l'altro della Giustizia, uscito temporaneamente dalle file del governo con l'ascesa di Sunak dopo averne fatto parte sotto May, Boris Johnson e Liz Truss.



