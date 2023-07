Cremlino: 'L'accordo sul grano si è concluso'

L'accordo sul grano ucraino si è concluso. Lo afferma il Cremlino, citato dalla Tass. "Di fatto, l'accordo sul Mar Nero ha cessato di funzionare oggi", ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. "Sfortunatamente la parte relativa alla Russia di questi accordi ancora non è stata attuata, quindi la sua validità è terminata. Non appena la parte russa degli accordi sarà soddisfatta, la Russia ritornerà immediatamente all'attuazione dell'accordo", ha detto Peskov. La Russia nelle scorse settimane sosteneva che non fossero stati rimossi "gli ostacoli" alle esportazioni russe di cereali e fertilizzanti.

La posizione della Russia sulla sospensione della partecipazione all'accordo sul grano è stata annunciata prima dell'atto terroristico di oggi sul ponte di Crimea e questo attacco non influenza affatto la decisione di Mosca, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ai giornalisti. "No, questi eventi non sono assolutamente correlati tra loro", ha detto rispondendo alla domanda se l'attacco contro il ponte possa influenzare la posizione russa sull'accordo sul grano.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è detto convinto "che Vladimir Putin voglia portare avanti l'accordo" sui cereali ucraini.

