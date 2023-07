Autorità Crimea, attacco al ponte ennesimo crimine di Kiev

L'attacco della notte scorsa al ponte di Crimea è stato un'operazione speciale delle forze navali e del Servizio di sicurezza (Sbu) ucraini: lo affermano fonti dell'Sbu citate da Rbc-Ucraina.

"Il ponte è stato attaccato con l'ausilio di droni di superficie. È stato difficile raggiungere il ponte, ma alla fine è stato fatto", ha detto la fonte. In precedenza il capo dell'Sbu, Vasily Malyuk, aveva affermato che il ponte era un obiettivo legittimo per Kiev.

L'Sbu ha commentato ufficialmente in modo ironico l'attacco: "Usignolo, mio caro fratello, il ponte si è addormentato di nuovo... E una volta... due! P.S. La musica è folk. Parole dell'Sbu", ha scritto il servizio di sicurezza in un comunicato.

"Ieri sera il regime terroristico di Kiev ha commesso l'ennesimo crimine attaccando il ponte di Crimea. Kiev doveva sapere che la strada è una struttura puramente civile, ma cose come queste non hanno mai fermato i terroristi", ha scritto su Telegram il capo del Parlamento della Crimea annessa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA